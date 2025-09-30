< sekcia Slovensko
Kampaňou chcú motivovať ľudí k pravidelnému pohybu počas jesene
Verejnosť sa môže do kampane zapojiť do 23. novembra.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici vyhlasujú 11. ročník celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu. Cieľom je motivovať ľudí k pohybu počas jesene. Verejnosť sa môže do kampane zapojiť do 23. novembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.
„Pravidelný pohyb pomáha predchádzať srdcovo-cievnym ochoreniam a znižuje riziká, ako sú nadváha a obezita. Stačí si každý deň nájsť aspoň 30 minút pre seba a svoje zdravie, čo je aj súčasťou odporúčaní pre zdravý životný štýl. Vyberajte si pritom aktivity podľa vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu - ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napríklad trikrát po desať minút,“ ozrejmil úrad.
Do kampane sa môžu zapojiť dospelí obyvatelia SR, pričom je potrebné najprv sa zaregistrovať na webe https://www.marketvision-spring.com/uvz/registration. Cieľom je počas štyroch týždňov zaznačovať všetky fyzické aktivity aj ich trvanie. Pre zaznamenávanie možno využiť webovú stránku, mobilnú aplikáciu či zvoliť písomnú formu do účastníckeho listu.
Účastníci sa môžu zapojiť aj do súťaže a vyhrať rôzne ceny. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je počas štyroch týždňov absolvovať týždenne aspoň 150 minút fyzickej aktivity strednej intenzity, 75 minút týždenne vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít.
