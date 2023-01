EÚ chce kampaňou zvýšiť povedomie o právach obetí trestných činov

Bratislava 27. januára (TASR) - Osvetová kampaň Európskej únie "Majme oči otvorené" vyzýva ľudí, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc. Zároveň poukazuje na rôzne druhy obťažovania, s ktorými sa spoločnosť stretáva - či už násilie namierené proti ženám a deťom, diskriminácia Rómov, xenofóbia alebo homofóbia. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o právach obetí trestných činov a možnostiach podpory pre obete.



"Každá obeť trestného činu má v rámci Európskej únie právo na pomoc a podporu bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo za akých okolností k trestnému činu došlo," poznamenal vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Vladimír Šucha. Mnohé obete si však podľa neho svoje práva neuvedomujú, ani to, ako si ich môžu uplatniť.



Kampaň poskytuje prehľad podporných organizácií na Slovensku, na ktoré sa môžu obete či ich priatelia a rodina obrátiť so žiadosťou o pomoc. Medzi zapojené organizácie patrí napríklad Slovenské národné stredisko pre ľudské práva či Iniciatíva Inakosť. "V súlade s našim mandátom monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásadu rovnakého zaobchádzania," priblížila výkonná riaditeľka strediska Silvia Porubänová.



Poukázala, že väčšina prípadov, ktoré riešia, sa týkajú nerovnakého zaobchádzania a zlého prístupu zo strany zamestnávateľa. "Prípadne vzťahov na pracovisku, teda to, čo nazývame mobbingom, bossingom, šikanovaním a to, čo antidiskriminačný zákon stanovuje ako obťažovanie a sexuálne obťažovanie," spresnila Porubänová. Ročne riešia stovky prípadov. V súvislosti s pandémiou bol podľa nej nárast prípadov zjavný.



Okrem Slovenska prebieha kampaň súčasne aj v ďalších deviatich krajinách Európskej únie. "Tým hlavným odkazom je, že v ktoromkoľvek európskom štáte sa tieto práva majú uplatňovať a môžete ich využívať," doplnila hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková.