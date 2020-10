Rezort zdravotníctva chce vyradiť CBD zo zoznamu psychotropných látok

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce vyradiť kanabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok. Novelizácia zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zároveň by na zoznam malo pribudnúť 11 zakázaných látok.



Svoj zámer vysvetlilo ministerstvo v predkladanom materiáli tým, že odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti, a táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN.



"Už aj na Slovensku budú dostupné masti, výživové doplnky či kozmetické prípravky s obsahom kanabidiolu. Považujem však za potrebné zdôrazniť, že v tomto prípade nejde o samotnú konope - teda extrakt z rastlín cannabis. Kanabidiol je len jedna látka, ktorá sa v konope vyskytuje," uviedla štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková s tým, že látka nemá psychogénne účinky a nevyvoláva závislosť. Zdôraznila, že v žiadnom prípade nejde o dekriminalizáciu marihuany.



Doplnila, že za dovoz prípravkov s obsahom kanabidiolu, ktoré sú dostupné vo všetkých okolitých krajinách, teda už nebude nikomu hroziť riziko obvinenia. Po prijatí tohto zákona budú tieto prípravky voľne dostupné aj na Slovensku.



Cieľom legislatívnej zmeny má byť aj rozšírenie kontrolných mechanizmov vyžadovaných medzinárodnými dohovormi OSN a zosúladenie zákona s právom Európskej únie (EÚ).



Rezort zdravotníctva predpokladá, že vyradenie CBD zo skupiny psychotropných látok bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v kozmetickom priemysle, v ktorom môže sekundárne dôjsť k zvýšeniu zamestnanosti, keďže sa táto látka v danom priemysle používa, a výrobky s jeho obsahom nebudú zaradené medzi kontrolované látky, čím sa zjednoduší ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj.



Zámer ministerstva vítajú europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová a predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (obe SaS). Upozornili, že nejde o dekriminalizáciu marihuany. Podľa ich slov sa na CBD treba pozerať ako na liečivú látku, pričom väčšina členských štátov EÚ už pristúpila k tomuto kroku.



Podľa riaditeľa bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu táto látka nemá potenciál vyvolať závislosť a výrazne meniť vedomie.



Ministerstvo navrhovalo kanabidiol zo zoznamu vyradiť už vlani. Poslanci však v parlamente podporili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD), a tak v zozname ostal.



Európsky parlament pripomenul, že konopa alebo kanabinoidy môžu byť účinné pri potláčaní nechutenstva a znižovaní úbytku hmotnosti spojených s chorobou HIV/AIDS, pri zmierňovaní symptómov mentálnych porúch, ako je psychóza či Tourettov syndróm a tiež pri zmierňovaní príznakov epilepsie, ako aj Alzheimerovej choroby, artritídy, astmy, rakoviny, Crohnovej choroby a glaukómu. Ide o lieky, ktoré prispievajú aj k zníženiu rizika obezity, cukrovky a zmierneniu menštruačných bolestí.



Predpokladaný dátum účinnosti tejto novely zákona je 1. marca 2021.