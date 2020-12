Kanabidiol by sa mal vyradiť zo zoznamu psychotropných látok

Bratislava 2. decembra (TASR) - Kanabidiol (CBD) by sa mal vyradiť zo zoznamu psychotropných látok. Návrh novely z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v stredu na svojom zasadnutí odobrila vláda SR.



Svoj zámer vysvetlilo ministerstvo v predkladanom materiáli tým, že odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti, a táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN.



Zoznam by sa zároveň mal rozšíriť o dve omamné látky prvej skupiny, sedem psychotropných látok prvej skupiny a dve psychotropné látky tretej skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 63. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu. Má ísť o látky crotonylfentanyl, valerylfentanyl, syntetický kanabinoid AB-FUBINACA, alfa- pyrolidínhexanón, halucinogénna látka DOC, N-etylhexedrón známy ako Henrik, Hexen, HEX a podobne, MDPHP známy aj ako opičia hmla alebo firewall, ďalej napríklad etizolam či flualprazolam a ďalšie.



Cieľom legislatívnej zmeny má byť aj rozšírenie kontrolných mechanizmov vyžadovaných medzinárodnými dohovormi OSN a zosúladenie zákona s právom Európskej únie (EÚ).



Rezort zdravotníctva predpokladá, že vyradenie CBD zo skupiny psychotropných látok bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v kozmetickom priemysle, v ktorom môže sekundárne dôjsť k zvýšeniu zamestnanosti, keďže sa táto látka v danom priemysle používa, a výrobky s jeho obsahom nebudú zaradené medzi kontrolované látky, čím sa zjednoduší ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj.