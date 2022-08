Kancelária NR SR chce opraviť fasádu v Častej-Papierničke

Bratislava 9. augusta (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR chce opraviť fasádu objektu účelového zariadenia (ÚZ) Častá-Papiernička. Žiada na ňu vyčleniť 300.000 eur, ktoré sa majú využiť v rámci zmeny účelu použitia výdavkov z minulých rokov. Vyplýva to z materiálu, ktorý Kancelária NR SR predložila do medzirezortného pripomienkovania a schváliť ho má vláda. Spolu sa má zmeniť účel použitia prostriedkov vo výške 447.200 eur. Okrem rekonštrukcie objektu Častej-Papierničky sa majú peniaze využiť aj na centrálny prepínač do nového datacentra v Zimnej jazdiarni, ktorá sa nachádza v areáli Bratislavského hradu.



Kancelária chce opraviť fasádu objektu B v Častej Papierničke. Tvrdí, že jej havarijný stav vyžaduje čo najskorší zásah s cieľom zateplenia a odstránenia vlhnutia jednotlivých ubytovacích jednotiek ÚZ. "Rekonštrukcia bola plánovaná už pred 12 rokmi a neustále odkladanie stav len zhoršuje. Opadajúce kusy fasády ohrozujú zdravie a životy ľudí. Zároveň prenikanie vlhkosti spôsobuje plesne za posteľami a v rohoch interiérov ubytovacích priestorov," uviedla kancelária v predkladanom materiáli.



Na centrálny prepínač do nového datacentra v Zimnej jazdiarni má ísť 82.200 eur. "V praxi to bude znamenať zvýšenie dôležitosti nového datacentra, keďže bude možné technicky obrátiť hlavný tok optiky smerom do Kancelárie NR SR, čím sa datacentrum stane novým centrálnym uzlom siete LAN pre viac ako 50 jej lokálnych uzlov," vysvetlila kancelária. Ďalších 65.000 eur má ísť na výmenu zastaraného nábytku v účelovom zariadení Kancelárie NR SR.