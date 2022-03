Vyhlásili súťaž na systém na sledovanie legislatívneho procesu

Bratislava 9. marca (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR minulý týždeň vyhlásila verejnú súťaž na Systém na sledovanie legislatívneho procesu (SSLP). Má byť súčasťou budovania nového parlamentného informačného systému. Zabezpečiť má elektronizáciu jednotlivých postupov. Má byť predpokladom na prípadné on-line rokovanie a hlasovanie.



"Systém sledovania legislatívneho procesu je srdcom automatizácie a informatizácie v rámci procesov NR SR. Systém, ktorý je dnes v Národnej rade SR funkčný od roku 1996, nie je schopný reagovať pružne na požiadavky posledného obdobia, či už pandémie, ale aj zmien legislatívneho procesu," priblížil v stredu novinárom šéf Kancelárie NR SR Daniel Guspan.



SSLP je súčasťou budovania nového parlamentného informačného systému, ktorý podľa Guspana pozostáva zo siedmich ďalších modulov. "Tento systém má nahradiť starý systém a zároveň zabezpečiť lepšie výstupy pre odbornú, ale aj laickú verejnosť v rámci legislatívneho procesu, ktorý sa v NR SR deje," povedal s tým, že nový systém by mal uľahčiť prácu zamestnancom i poslancom vďaka elektronizácii.



Na to, aby sa mohlo zabezpečiť on-line rokovanie poslancov, sa musí podľa Guspana zmeniť legislatívny základ. Treba tiež zabezpečiť aj to, aby mohli poslanci podávať pozmeňujúce návrhy k zákonom v elektronickej podobe a aby mohol predseda podpisovať zákony elektronicky. To má priniesť nový SSLP.



Riaditeľ odboru informačných a komunikačných technológií Kancelárie NR SR Karol Guniš priblížil, že on-line rokovanie NR SR v súčasnosti prakticky nie je možné. "Ak by sme teraz spustili vzdialené pripojenie, problémom je vytvoriť pre predsedajúceho, ktorý riadi schôdzu, jednotný zoznam prihlásených, pretože niektorí poslanci by sa prihlásili on-line, iní by boli prítomní v sále," skonštatoval. Treba podľa neho vytvoriť jednotný systém, ktorý bude zhromažďovať prihlásených.



Lehotu na predkladanie ponúk do verejnej súťaže stanovili do 12. apríla. "Obdobie, v ktorom by sa mali implementovať moduly a v ktorom by sa mal sfunkčniť parlamentný informačný systém, vychádza na obdobie leta roku 2024. Zrejme dva moduly, a to je prepis zo schôdzí a web servis, sa budú uvádzať do prevádzky až v druhej polovici roka 2024," priblížil Guspan.



Predpokladaná cena zákazky je vo výške 2,1 milióna eur bez DPH, pričom cena za servis na nasledujúcich sedem alebo osem rokov sa odhaduje vo výške piatich percent z hodnoty zákazky.