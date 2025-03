Kancelária prezidenta posunula vláde petíciu o sankciách voči Rusku

Bratislava 20. marca (TASR) - Kancelária prezidenta (KP) SR posunula petičné hárky, ktoré sa týkajú výzvy zrušiť sankcie voči Rusku, vláde SR. Informovala o tom na svojom webe. Prezidentská kancelária skonštatovala, že občania sa petíciou obracajú výslovne na vládu a prezident v nej nie je spomenutý. Takisto neobsahuje ani referendovú otázku. Petícia sa týka výzvy vláde, ktorou chce dosiahnuť zrušenie sankcií voči Ruskej federácii. Stojí za ňou občianske združenie Motorkári Slovenska - Brat za brata. Do prezidentskej kancelárie ju zástupcovia združenia odovzdali minulý týždeň.



Prezidentská kancelária pripomenula, že na prezidenta sa podľa zákona obracajú občania s petíciou, ktorá žiada vyhlásenie referenda. "Petícia, respektíve petičný hárok by mal byť upravený tak, aby z neho bolo zrejmé, že sa občania podpisujúci petíciu obracajú touto petíciou na prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšia požiadavka zákona hovorí, že návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať 'áno' alebo 'nie' a nesmú byť navzájom podmienené," píše KP.



Petícia, ktorá bola podaná 11. marca, podľa KP tieto požiadavky nespĺňa. "V obsahu petície nie je žiadny návrh predložený na rozhodnutie v referende formulovaný tak, aby naň bolo možné jednoznačne odpovedať 'áno' alebo 'nie'. Petícia bola v súlade so zákonom o petičnom práve postúpená vláde Slovenskej republiky, ktorej aj bola podľa svojho obsahu adresovaná," skonštatovala prezidentská kancelária s tým, že vôľa podpísaných občanov nie je dotknutá, pretože zákon o petičnom práve upravuje povinnosť orgánov verejnej moci prerokovať petíciu, ktorú podporilo aspoň 10.000 osôb so zástupcom a petičným výborom.



Petícia obsahuje výzvu pre vládu, aby využila všetky kompetencie "za účelom zrušenia všetkých sankcií, reštriktívnych opatrení a iných obmedzení v oblastí finančnej, hospodárskej, medzinárodného práva, ale aj kultúrnej, športovej, ako aj v iných oblastiach verejného života, ktoré sú namierené proti Ruskej federácii, ako aj jednotlivcom s Ruskou federáciou spojených". Organizácia tvrdí, že sankcie voči Rusku poškodzujú záujmy Slovenska.