Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Slovensko

Kancelária prezidenta: Prezident nemôže zasahovať do žiadnych tendrov

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. augusta (TASR) - Prezident SR má ústavou jasne vymedzené kompetencie, nijakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev. Zároveň nemôže zasahovať do tendrov rezortov. V reakcii na vyjadrenia ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o tom, že len prezident Peter Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD môže záchrankový tender zastaviť, to uviedla Kancelária prezidenta (KP) SR.

Pellegrini je podľa Migaľa „šedou eminenciou“ slovenského zdravotníctva. Prezidenta vyzval, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely