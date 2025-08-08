< sekcia Slovensko
Kancelária prezidenta: Prezident nemôže zasahovať do žiadnych tendrov
Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Prezident SR má ústavou jasne vymedzené kompetencie, nijakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev. Zároveň nemôže zasahovať do tendrov rezortov. V reakcii na vyjadrenia ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o tom, že len prezident Peter Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD môže záchrankový tender zastaviť, to uviedla Kancelária prezidenta (KP) SR.
Pellegrini je podľa Migaľa „šedou eminenciou“ slovenského zdravotníctva. Prezidenta vyzval, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
