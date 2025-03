Kancelária prezidenta prijala petíciu k výzve zrušiť sankcie

Bratislava 11. marca (TASR) - Kancelária prezidenta SR prijala v utorok od petičného výboru, ktorý zastupuje Matúš Alexa, petíciu s podpismi od občanov. Potvrdila to pre TASR s tým, že sa podaním bude zaoberať v súlade so zákonom. Alexa pôsobí v občianskom združení Motorkári Slovenska - Brat za brata. Petícia sa týka výzvy vláde, ktorou chce dosiahnuť zrušenie sankcií voči Ruskej federácii.



"Podanie sme prijali a v súlade so zákonom sa ním budeme zaoberať," uviedli pre TASR z odboru komunikácie kancelárie prezidenta. "Žiadne ďalšie obdobné podania v zmysle petície neevidujeme," doplnili.



Združenie Brat za brata na sociálnej sieti avizovalo, že v utorok ukončí zber podpisov k petícii vyzývajúcej na zrušenie protiruských sankcií.



Prostredníctvom petície sa obracia na vládu, aby využila všetky kompetencie "za účelom zrušenia všetkých sankcií, reštriktívnych opatrení a iných obmedzení v oblastí finančnej, hospodárskej, medzinárodného práva, ale aj kultúrnej, športovej, ako aj v iných oblastiach verejného života, ktoré sú namierené proti Ruskej federácii, ako aj jednotlivcom s Ruskou federáciou spojených". Organizácia tvrdí, že sankcie voči Rusku poškodzujú záujmy Slovenska.