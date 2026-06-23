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Kancelária prezidenta sa stala súčasťou kvantovej komunikačnej siete
Slovenská kvantová sieť vzniká v rámci európskeho projektu skQCI ako súčasť európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry EuroQCI, ktorej cieľom je prepojiť všetky členské štáty Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Kancelária prezidenta SR sa v utorok stala súčasťou testovacej kvantovo zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Memorandum o spolupráci pri rozvoji kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku Kancelária prezidenta SR podpísala s Národným centrom pre kvantové technológie - QUTE.sk koncom októbra minulého roka. TASR o tom informovali z odboru komunikácie kancelárie prezidenta.
Cieľom projektu skQCI je vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Výsledkom by malo byť posilnenie kybernetickej bezpečnosti štátu a pripravenosti na súčasné výzvy v oblasti technológií. Slovenská kvantová sieť vzniká v rámci európskeho projektu skQCI ako súčasť európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry EuroQCI, ktorej cieľom je prepojiť všetky členské štáty Európskej únie.
„Kvantová komunikačná infraštruktúra umožní v našej krajine vytvoriť kvantovo zabezpečenú komunikačnú vrstvu formou využitia existujúcich prepojení a vybudovania takzvaných kvantových komunikačných uzlov. Jeden z týchto komunikačných uzlov sa nachádza aj v Kancelárii prezidenta SR. Testovanie kvantovo zabezpečenej infraštruktúry umožní zdieľať expertízu a skúsenosti pre ďalší rozvoj v tejto oblasti,“ uviedli z kancelárie.
Na projekte skQCI sa pracuje už tretí rok pod vedením Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied a v úzkej spolupráci s Národným centrom pre kvantové technológie.
Cieľom projektu skQCI je vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Výsledkom by malo byť posilnenie kybernetickej bezpečnosti štátu a pripravenosti na súčasné výzvy v oblasti technológií. Slovenská kvantová sieť vzniká v rámci európskeho projektu skQCI ako súčasť európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry EuroQCI, ktorej cieľom je prepojiť všetky členské štáty Európskej únie.
„Kvantová komunikačná infraštruktúra umožní v našej krajine vytvoriť kvantovo zabezpečenú komunikačnú vrstvu formou využitia existujúcich prepojení a vybudovania takzvaných kvantových komunikačných uzlov. Jeden z týchto komunikačných uzlov sa nachádza aj v Kancelárii prezidenta SR. Testovanie kvantovo zabezpečenej infraštruktúry umožní zdieľať expertízu a skúsenosti pre ďalší rozvoj v tejto oblasti,“ uviedli z kancelárie.
Na projekte skQCI sa pracuje už tretí rok pod vedením Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied a v úzkej spolupráci s Národným centrom pre kvantové technológie.