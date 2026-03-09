< sekcia Slovensko
Kancelária prezidenta SR chce obnoviť tradíciu umeleckých výstav
Prvá výstava sa už konala.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Kancelária prezidenta SR chce po viac ako desiatich rokoch obnoviť tradíciu umeleckých výstav v prezidentskom paláci. Iniciatíva vznikla ešte za čias prezidenta Rudolfa Schustera. Vystavovať chce kancelária v Sale Terrena, ktorá sa má stať miestom prezentácie a podpory slovenskej umeleckej tvorby. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Obnovením výstav v Sale Terrena chce Kancelária prezidenta SR systematicky podporovať slovenské umenie a kultúru. Zároveň vytvára priestor, v ktorom môžu domáci aj zahraniční návštevníci Prezidentského paláca objavovať rozmanitú tvorbu slovenských autorov pôsobiacich doma aj v zahraničí. Predstavuje umelcov z rôznych oblastí umeleckej tvorby - od žiakov a študentov cez hendikepovaných tvorcov až po etablovaných maliarov, sochárov či ilustrátorov. Projekt tak prispieva k prezentácii kultúrneho bohatstva Slovenska a k podpore umeleckej tvorby naprieč rôznymi generáciami a oblasťami umenia,“ uviedol palác.
Prvá výstava sa už konala. Od novembra do februára si návštevníci paláca mohli pozrieť sériu desiatich podsvietených sklenených obrazov s názvom Planéty od ateliéru Achilleas Art & Glass and Design. Aktuálne na prvú výstavu nadväzuje prezentácia tvorby slovenského výtvarníka Martina Kellenbergera s názvom Aby bolo Slnko. „Výstava predstavuje výber z jeho maliarskej, grafickej a ilustrátorskej tvorby. Autor sa vo svojej práci venuje maľbe, kresbe, grafike aj animovanému filmu a patrí medzi najprestížnejších slovenských knižných ilustrátorov,“ uviedla kancelária.
Ďalšiu výstavu plánuje na máj. Svoje diela počas nej predstaví Jaro Šulek. „Počas leta budú predstavené diela hendikepovaných umelcov a od septembra výstava kovačického insitného umenia, ktoré je zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ avizovala kancelária.
