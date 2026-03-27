Kancelária prezidenta SR daruje bratislavskému útulku auto
Kancelária prezidenta SR v tejto súvislosti vyhlásila, že podporuje účelné a zodpovedné nakladanie s majetkom štátu, ktorý nachádza nové využitie tam, kde je skutočne potrebný.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Kancelária prezidenta (KP) SR daruje bratislavskému Mestskému útulku Hradská auto pre potreby sociálnych služieb. Vozidlo bude slúžiť na zabezpečenie prepravy klientov. Má to prispieť k zvýšeniu dostupnosti poskytovaných služieb, zlepšeniu mobility klientov a efektívnejšiemu zabezpečovaniu každodenných potrieb zariadenia. TASR o tom informovali z odboru komunikácie KP SR.
„KP SR na základe žiadosti daruje viacmiestny automobil Hlavnému mestu SR Bratislava. Vozidlo poctivo slúžilo KP SR pri plnení každodenných úloh 18 rokov, pričom od februára tohto roka je v evidencii prebytočného majetku štátu. Po novom sa bude využívať pre potreby sociálnych služieb v Mestskom útulku Hradská,“ priblížili.
KP SR v tejto súvislosti vyhlásila, že „podporuje účelné a zodpovedné nakladanie s majetkom štátu, ktorý nachádza nové využitie tam, kde je skutočne potrebný“. Verí, že auto podporí rozvoj sociálnych služieb v Mestskom útulku Hradská.
