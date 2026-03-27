Kancelária prezidenta SR sa opäť zapojí do iniciatívy Hodina Zeme 2026

Ilustračná fotka. Foto: TASR Dano Veselský

V sobotu (28. 3.) od 20.30 do 21.30 h symbolicky zhasne osvetlenie Prezidentského paláca v Bratislave.

Bratislava 27. marca (TASR) - Kancelária prezidenta (KP) SR sa aj tento rok pripojí ku globálnej environmentálnej iniciatíve Hodina Zeme, ktorú organizuje WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody). V sobotu (28. 3.) od 20.30 do 21.30 h symbolicky zhasne osvetlenie Prezidentského paláca v Bratislave, čím KP SR vyjadrí podporu ochrane životného prostredia a udržateľnému prístupu k našej planéte. TASR o tom informovali z odboru komunikácie KP SR.

„Palác sa tak stane jednou z najvýznamnejších budov a pamiatok na Slovensku, ktoré sa k iniciatíve pridajú, čím sa ukáže spoločná zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Kancelária prezidenta SR sa do tejto iniciatívy zapojila aj v roku 2025,“ priblížili z KP SR.
