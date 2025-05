Kancelária prezidenta zaevidovala 40 návrhov na štátne vyznamenanie

Bratislava 17. mája (TASR) - Kancelária prezidenta (KP) SR zaevidovala viac ako 40 návrhov na ľudí, ktorí si zaslúžia štátne vyznamenanie. Podnety možno ešte posielať do 31. mája. KP SR o tom informovala na sociálnej sieti.



„Budeme radi, keď nám pomôžete s hľadaním výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorým prezident SR Peter Pellegrini na začiatku budúceho roka udelí naše najvyššie štátne ocenenia pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky,“ uviedla kancelária prezidenta.



Podnet na udelenie štátneho vyznamenania môže podať právnická osoba vyplnením formuláru. KP SR možno doručiť podnet písomne poštou, elektronicky e-mailom alebo do schránky na webe www.slovensko.sk, alebo osobne do podateľne na Štefánikovej 2 v Bratislave.



„Kritériá pre každé vyznamenanie sú uvedené v zákone o vyznamenaniach SR,“ podotkla kancelária.