Kancelária Súdnej rady aj tento rok organizuje vzdelávacie exkurzie

Ilustračná snímka Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Kancelária Súdnej rady SR aj tento školský rok organizuje v rámci projektu „Justícia deťom“ interaktívne vzdelávacie exkurzie určené pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom je priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady aj prácu sudcov. Exkurzie dopĺňajú a rozširujú učivo občianskej náuky. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.

„Mladí ľudia majú možnosť dozvedieť sa viac aj o vzniku a histórii Miestodržiteľského paláca, kde od roku 2016 sídli súdna rada. Zážitkové vyučovanie je najlepší spôsob, ako žiakom a študentom priblížiť justíciu a jej fungovanie,“ uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.

Súčasťou exkurzie je vždy aj simulované pojednávanie, na ktorom si žiaci a študenti môžu v pojednávacej miestnosti vyskúšať rolu sudcu, prokurátora, obhajcu či obžalovaného.

Projekt „Justícia deťom“ podľa kancelárie neustále naberá na popularite a záujem oň prejavujú aj školy, nachádzajúce sa mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Kancelária súdnej rady na svojom webovom sídle poskytuje jednoduchý formulár, ktorý slúži na prihlásenie sa na exkurziu.
