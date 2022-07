Kancelária verejného ochrancu práv eviduje 371 nevybavených podnetov

Bratislava 23. júla (TASR) - Kancelária verejného ochrancu práv eviduje k 1. júlu 371 nevybavených podnetov, pričom od odchodu Márie Patakyovej z funkcie ombudsmanky eviduje 237 nových podnetov. Týkajú sa napríklad väzenských záležitostí, dôchodkov a sociálnej pomoci štátu, stavebných či priestupkových vecí, súdnych prieťahov a prieťahov v správnych konaniach či ochrany životného prostredia. Pre TASR to uviedla Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.



Patakyová skončila vo funkcii 29. marca, odvtedy sa nepodarilo zvoliť jej nástupcu, termín podávania návrhov kandidátov sa neustále posúva. Problém neobsadenia postu spočíva podľa kancelárie v tom, že podnety môže posúdiť a podpísať len ombudsman.



Problém tiež nastáva v rámci rozhodovania, ktoré má v kompetencii len ombudsman. "Príkladom sú rozhodnutia o realizácii prieskumov z vlastnej iniciatívy, preberanie záštit či podania na Ústavný súd SR, ale aj niektoré procesy v rámci chodu inštitúcie ako takej, napríklad v konaniach o sťažnostiach," podotkli z kancelárie.



Po zvolení nového ombudsmana bude treba podľa kancelárie najskôr riešiť také prípady, v ktorých sa osoba v dôsledku porušenia základného práva orgánom verejnej správy ocitla v neľahkej životnej situácii, pričom sa časom odďaľuje riešenie problému alebo situáciu ešte zhoršuje. "Sú to najmä podnety týkajúce sa dávok sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci štátu, napríklad invalidných, vdovských či starobných dôchodkov, rodičovských a kompenzačných príspevkov, dávok v nezamestnanosti," podotkli. Za dôležité tiež považujú, aby dostali spätnú väzbu súdy a iné orgány v správnych konaniach, ak sa identifikovala ich nečinnosť alebo prieťahy v konaní.



Termín na podávanie nominácií na verejného ochrancu práv sa presunul na 26. augusta. Prvý termín pôvodne určili na 25. februára, ombudsmana mali poslanci Národnej rady (NR) SR voliť ešte na marcovej schôdzi. Odvtedy sa voľba neustále presúva. Plénum by tak zrejme malo k voľbe ombudsmana pristúpiť na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 13. septembra. Koalícia opakovane tvrdí, že sa chce dohodnúť na jednom mene, no zatiaľ k tomu nedošlo.