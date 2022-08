V Kancelárii verejného ochrancu práv sa hromadia nevybavené podnety

Bratislava 3. august (TASR) - Kancelária verejného ochrancu práv eviduje 381 nevybavených podnetov. Za júl pribudlo 100 podnetov. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.



Ombudsmanka Mária Patakyová skončila vo funkcii 29. marca, odvtedy sa nepodarilo zvoliť jej nástupcu, termín podávania návrhov kandidátov sa neustále posúva. Problém neobsadenia postu spočíva podľa kancelárie v tom, že podnety môže posúdiť a podpísať len ombudsman.



"To znamená, že postupne sa podnety na posúdenie zhromažďujú na stole budúceho ombudsmana, ktorými sa bude musieť po zvolení a nastúpení do funkcie zaoberať," uviedla Pavelková. Dodala, že podávatelia preto budú musieť dlhšie čakať na vybavenie svojho podnetu.



Okrem hromadenia podnetov na podpis nastáva problém aj v rámci rozhodovania, ktoré má v kompetencii len verejný ochranca práv. "Príkladom sú rozhodnutia o realizácii prieskumov z vlastnej iniciatívy, preberanie záštit či podania na Ústavný súd, ale aj niektoré procesy v rámci chodu inštitúcie ako takej, napríklad v konaniach o sťažnostiach," priblížila Pavelková.



Termín na podávanie nominácií na verejného ochrancu práv sa presunul na 26. augusta. Prvý termín pôvodne určili na 25. februára, ombudsmana mali poslanci Národnej rady SR voliť ešte na marcovej schôdzi. Odvtedy sa voľba neustále presúva. Plénum by tak zrejme malo k voľbe ombudsmana pristúpiť na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 13. septembra. Koalícia opakovane tvrdí, že sa chce dohodnúť na jednom mene, no zatiaľ k tomu nedošlo.