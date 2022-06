Bratislava 2. júna (TASR) - Kancelária verejného ochrancu práv má na stole 179 podnetov, čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom. Len za uplynulý mesiac ich pribudlo 108. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu kancelárie. Upozornila na to v súvislosti s tým, že post ombudsmana už viac ako dva mesiace nie je obsadený a termín na podanie kandidatúry sa opätovne presunul z 27. mája na 10. júna.



"V období bez ombudsmana alebo ombudsmanky sa Kancelária verejného ochrancu práv zaoberá podnetmi od občanov a občianok, avšak len do tej miery, ktorú jej umožňuje zákon a Ústava SR," uviedla kancelária s tým, že v rámci podnetov právnici analyzujú a pripravujú podklady i stanoviská pre nového ombudsmana.



Post ombudsmana je prázdny od 29. marca, keď sa Márii Patakyovej skončilo funkčné obdobie. Z informácií na webe Národnej rady (NR) SR vyplýva, že poslanci by mali nového verejného ochrancu práv voliť na schôdzi, ktorá sa začína 14. júna. Ombudsmana volí parlament na päť rokov z kandidátov, ktorých navrhne najmenej 15 poslancov. Ombudsman okrem iného nesmie byť členom politickej strany ani hnutia.



Kancelária verejného ochrancu práv už skôr upozornila, že čím dlhšie bude trvať obdobie bez obsadenia tejto funkcie, tým viac podnetov na vybavenie sa bude hromadiť na stole nástupcu Patakyovej.



Verejný ochranca práv je nezávislý orgán SR. Poslaním inštitúcie je chrániť základné práva a slobody občanov pred orgánmi verejnej správy, napríklad úradmi, zdravotnou či Sociálnou poisťovňou. Úlohou ombudsmana je upozorňovať na porušovanie práv a žiadať o nápravu.