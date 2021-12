Kancelárie pre obete trestných činov pomohli tento rok už 975 klientom

Bratislava 7. decembra (TASR) - Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomohli tento rok do decembra dosiaľ 975 klientom. Celkovo od zriadenia v roku 2018 poskytli poradenstvo 1752 záujemcom. Najčastejšie sa na kancelárie obracali ľudia pre podvody, občianskoprávne spory a domáce násilie. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR.



Z hľadiska vekovej štruktúry dominovali klienti od 18 do 60 rokov (776) a ľudia nad 60 rokov (709), 245 ľudí vek neuviedlo, zvyšok (22) tvorili klienti do 18 rokov. V kanceláriách riešili napríklad aj rodinnoprávne spory, ublíženia na zdraví, vydieranie, priestupky či sexuálne trestné činy.



Kancelárie vznikli v rámci národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Sú v gescii MV SR. Fungujú vo všetkých krajských mestách, osem detašovaných pracovísk vzniklo v okresných mestách.



V informačných kanceláriách pracovníci usmerňujú klienta, ako postupovať pri ochrane svojich práv a na koho sa obrátiť. Kancelárie sa zameriavajú najmä na obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.