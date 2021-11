Kandera zrušil obvinenie advokátke Anne Ž. z kauzy Fatima

Bratislava 5. novembra (TASR) - Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera zrušil 3. novembra obvinenie advokátky Anny Ž. z kauzy Fatima za zločin marenia spravodlivosti. Informoval o tom hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



Skutočnosti, ktoré zistil vyšetrovateľ na začiatku procesu podľa Kanderu neodôvodňovali vznesenie obvinenia. Ani dôkazy, ktoré sa vykonali po obvinení, nemali preukázať, že by advokátka vedela ako obhajkyňa zastupujúca klienta v inom trestnom konaní o tom, že predložila orgánom činným v trestnom konaní falšované dôkazy v podobe pozmenených SMS správ.



"Z dôvodu absencie úmyselného zavinenia zahŕňajúceho vedomostnú stránku, ako obligatórneho znaku skutkovej podstaty zločinu marenia spravodlivosti, tak neboli splnené podmienky na trestné stíhanie obvinenej, a to nielen v čase vydania uznesenia o vznesení obvinenia, ale aj v súčasnosti," vysvetlil Skladan.



Dodal, že v trestnom konaní sa nezistilo, že by zo strany obvinenej advokátky došlo pri poskytovaní právnej pomoci klientovi k prekročeniu zákonných limitov v rámci platných právnych predpisov.



Okrem iných v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima stíhajú pre zločin vydierania bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku J. V marci medzi obvinených pribudol policajný exprezident Tibor G., bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter H. a exriaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert K.