Kandidát na generálneho riaditeľa STVR Janků navrhuje zmenu riadenia

Bratislava 12. mája (TASR) - Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas by ako dve samostatné zložky STVR dopĺňala prierezová programová zložka Spravodajstvo a šport a ďalšie tri prierezové organizačné zložky. V televíznom vysielaní si vie predstaviť nanovo formátovánu Trojku s edukačno-umeleckým charakterom. V projekte rozvoja a riadenia STVR to navrhuje kandidát na generálneho riaditeľa (GR) Peter Janků.



STVR chce formovať ako silnú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá by bola v „mediálnom mori majákom právneho povedomia i právnej istoty, stojacich na rešpektovaní ústavných tradícií a hodnôt či demokratických princípov právneho štátu“. Za výzvu pre STVR pokladá Janků tvoriť priestor pestovania politickej kultúry, dialógu hodnotových oponentov a byť pritom nezávislou od tlaku na bulvarizáciu či vulgarizáciu tém. „STVR by tiež mala byť nezávislá voči deformáciám definície novinárskej slobody a práce s informáciami,“ zdôraznil na pondelkovom híringu pred Radou STVR kandidát, ktorý má redaktorské i manažérske skúsenosti z pozícií v televíznej i rozhlasovej sekcii verejnoprávneho média.



Vo svojom projekte hovorí o zásadnej zmene organizačnej štruktúry, kde k dvom základným zložkám STV a SRo chce pridať jednu prierezovú programovú zložku Spravodajstvo a šport, ktorá by poskytovala svoje programy televízii i rozhlasu. Prierezovými organizačnými zložkami by boli Generálne riaditeľstvo STVR, Ekonomika a majetok STVR a Marketing a rozvoj STVR.



„Zámerom novej organizačnej štruktúry je priniesť zjednotenie výrobných procesov pre všetky okruhy, s jasne definovanými vzťahmi medzi tromi základnými zložkami, ktorými sú distribúcia a vysielanie programov, tvorba a produkcia programov a tiež umelecká a technická podpora programov,“ objasňuje Janků. Tvorbu a produkciu programov by podľa jeho projektu tvorili nezávislé producentské centrá na základe objednávok distribúcie a vysielania. V novom formáte by redaktori nepracovali pre jednotlivé okruhy, ale boli by sústredení v producentských centrách, odkiaľ by prierezovo zásobovali okruhy a platformy požadovaným obsahom.



V prípade televízneho programu hovorí o Jednotke, ako programovej službe pre rodinného diváka s obsahovou rôznorodosťou, a Dvojke, ktorú by Janků chcel formátovať ako program pre dospelého náročného diváka s preferenciou oblastí kultúry, spoločnosti a vedy. „V závislosti od finančnej kondície STVR je v pláne zaviesť aj tretí okruh, ktorý by sa delil do dvoch programových profilov, a to od 6.00 do 20.00 h na Junior a od 20.00 do 2.00 h na Art,“ dodáva kandidát.



Televízny i rozhlasový program by vysielali tri štúdiá v Bratislave, Banskej Bystrici i Košiciach s tým, že banskobystrické i košické štúdium by nemali status regionálnych štúdií, ale získali by postavenie rovnocenného producenta programov. „Slovenský rozhlas bude programy ponúkať na zaužívaných programových službách,“ dopĺňa Janků.



Jeho zámerom je zintenzívniť vlastnú tvorbu, obnoviť produkčné scénické a kostýmové zázemie výroby i ozdraviť produkčné a postprodukčné prostredie. Konštatuje, že by to prinieslo úsporu na výške externej ceny práce, ako aj DPH pre externého dodávateľa. V prípade vlastnej dramatickej tvorby i kostýmového zázemia chce posilniť spoluprácu STVR so SND.



V rámci rozpočtu poukazuje na to, že získať dostatočné zdroje pre STVR, ktoré vidí na úrovni cca 200 miliónov eur, by pri súčasnom zákonnom rámci financovania pomohlo opatrenie, aby komunikačnú infraštruktúru vlastnil a spravoval štát a došlo k výraznému zníženiu či odpusteniu súčasných výdavkov pre STVR, rozpočtovaných na úrovni takmer 28 miliónov eur. Navrhuje takisto spustiť spoplatnený prémiový obsah, ktorý by tvorili relácie ešte pred odvysielaním, špeciálne podcasty i bohatý archív STVR. Plánuje tiež zásadný personálny audit, iniciovať chce i vznik mechanizmu pravidelnej obnovy technológie STVR.



I Janků v prezentácii svojho projektu zmienil úzku kooperáciu STVR a TASR. „Nechcem hovoriť o zlučovaní, ale myšlienka jedného mediálneho verejnoprávneho domu je určite na mieste,“ dodal.



P. Janků vidí pri programe :Šport možnosť partnerstva

Kandidát na generálneho riaditeľa (GR) STVR Peter Janků je za zachovanie športového programu. Spresnil to v odpovedi na otázku člena Rady STVR Martina Daňka počas pondelkového vypočutia kandidátov. „Veľmi to pomohlo Dvojke,“ argumentoval.



Zároveň práve v oblasti športového obsahu vidí priestor pre zvýšenie partnerstva STVR s komerčným mediálnym prostredím. Je presvedčený, že z partnerstva vie telerozhlas dosiahnuť viac ako pri konkurenčnom boji. „Vo všeobecnosti odmietam, aby sme s komerčným prostredím súťažili o sledovanosť a počúvanosť a podľa toho nastavovali program,“ dodal.



Členka rady Eva Koprena sa ho pýtala na prípady, keď pracovníci STVR v civilnej externej komunikácii spochybňovali inštitúciu, chcela vedieť jeho názor na to, ako tieto prípady riešiť a preventívne im predchádzať. „Myslím si, že zákazy, nariadenia nie sú v tomto prípade skutočným riešením, som za komunikáciu, v ktorej budeme vnútri inštitúcie otvorene hovoriť o problémoch,“ upozornil.



Člen rady David Lindtner chcel od kandidáta konkretizáciu relácií STVR, ktoré podľa neho, v súlade s myšlienkami v projekte, podliehajú ideologickým tlakom a deformácii definície novinárskej slobody. Janků odpovedal vo všeobecnosti, že je potrebné zamedziť tomu, aby sa cez médiá presadzovali obsahové a hodnotové rámce, ktoré sa vymykajú zo zaužívaných princípov, rovnako nie je stotožnený s tým, ak sa kladie nadmerný dôraz na rodovo vyvážené názvoslovie.