Kandidát vo voľbách môže byť prítomný pri sčítavaní hlasov

Bratislava 29. októbra (TASR) - Kandidát vo voľbách má právo byť prítomný ako pozorovateľ pri sčítavaní hlasov. Informoval o tom zastupujúci predseda štátnej volebnej komisie Marián Giba.



"Každý má zmysle zákona právo byť prítomný pri sčítavaní hlasov ako pozorovateľ, toto právo majú aj kandidáti," priblížil Giba. Štátna volebná komisia to v nadväznosti na množstvo otázok týkajúcich sa pozorovania sčítavania hlasov konštatovala aj vo svojom sobotnom uznesení.



"Dôležité je, aby sa dostavil do volebnej miestnosti predtým, ako sa volebná miestnosť zatvorí pre sčítanie," uviedla pre TASR šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Volebná miestnosť by mala byť potom zatvorená až do ukončenia sčítavania.



Kandidát nesmie byť vo volebnej miestnosti prítomný ako pozorovateľ počas samotného priebehu volieb. Do volebnej miestnosti môže prísť len hlasovať.



V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať môžu len v mieste svojho trvalého bydliska.