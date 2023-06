Kandidáta na prezidenta strany neriešia,sústredia sa na aktuálne voľby

Bratislava 15. júna (TASR) - Väčšina politických strán sa kandidátom na prezidenta zatiaľ nezaoberá. Viaceré chcú tému otvoriť po septembrových predčasných parlamentných voľbách. Niektoré čakajú aj na rozhodnutie súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR.



"V súčasnosti to pre naše hnutie nie je téma," skonštatovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina. Strana Hlas-SD bude podľa stanoviska túto tému riešiť po parlamentných voľbách. Tohtoročné voľby sú aktuálne prioritou aj pre KDH. Strana Za ľudí sa rovnako prezidentským kandidátom momentálne nezaoberá. Otázku považuje za predčasnú aj SNS.



Hnutie Progresívne Slovensko chce s odpoveďami na otázky o prezidentskom kandidátovi počkať do rozhodnutia súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej. V prípade opätovnej kandidatúry môže Čaputová rátať s podporou SaS, potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák.



Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Mandát súčasnej prezidentky uplynie v roku 2024.



Kandidátov na prezidenta môže navrhnúť najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s najmenej 15.000 podpismi oprávnených voličov.