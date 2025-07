Kandidáti do doplňujúcich komunálnych volieb sa môžu hlásiť do 8.7.

Bratislava 5. júla (TASR) - Kandidáti na primátorov, starostov či poslancov zastupiteľstiev v obciach a mestách, ktorých čakajú v septembri doplňujúce komunálne voľby, sa môžu hlásiť už len do utorka 8. júla. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR. Kandidátne listiny môžu podávať politické strany a nezávislí kandidáti. Doplňujúce komunálne voľby budú 6. septembra v 44 samosprávach.



Starostu si budú voliť v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ako aj v obciach Očová, Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice, Vyšná Myšľa, Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslancov majú voliť v obciach Belá a Brezovec.



Prvú septembrovú sobotu budú voľby poslanca alebo poslancov v mestách Ilava a Dobšiná a v obciach Dolné Saliby, Rybky, Trenčianske Jastrabie, Dulov, Marcelová, Podhorany, Veľké Borové, Abramová, Ležiachov, Mošovce, Krasňany, Nemce, Ábelová, Budikovany, Martinová, Nemcovce, Smilno, Geraltov, Ruskov, Kečovo, Malá Mača, Chvojnica, Mojtín, Dubovec, Ratkovská Lehota, Žipov a Starina.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.