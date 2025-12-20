< sekcia Slovensko
Kandidáti do doplňujúcich volieb sa môžu hlásiť do 20. januára
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Záujemcovia o post starostu či poslanca obecného zastupiteľstva, ktorí by chceli kandidovať v marcových doplňujúcich voľbách, sa môžu hlásiť do 20. januára. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra. Komunálne voľby sa budú konať 21. marca v 30 obciach.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt a má aspoň 18 rokov. Kandidátom na starostu môže byť obyvateľ s trvalým pobytom v danej obci a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov. Kandidátnu listinu môžu doručiť politické strany, ale aj nezávislí kandidáti. Politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátku.
Starostu i poslancov si majú občania voliť v obciach Hronské Kosihy, Vyšný Čaj a Brezovec. Starostu si budú v marci voliť v obciach Solčany, Kesovce, Klenová, Ďurďoš, Vyšná Myšľa, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom a Hrhov. Poslanca alebo poslancov si majú voliči vyberať v obciach Bolešov, Dulov, Krivosúd-Bodovka, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Vysoká, Geraltov, Starina, Sačurov, Kolíňany, Nána, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka a Tomášovce.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt a má aspoň 18 rokov. Kandidátom na starostu môže byť obyvateľ s trvalým pobytom v danej obci a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov. Kandidátnu listinu môžu doručiť politické strany, ale aj nezávislí kandidáti. Politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátku.
Starostu i poslancov si majú občania voliť v obciach Hronské Kosihy, Vyšný Čaj a Brezovec. Starostu si budú v marci voliť v obciach Solčany, Kesovce, Klenová, Ďurďoš, Vyšná Myšľa, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom a Hrhov. Poslanca alebo poslancov si majú voliči vyberať v obciach Bolešov, Dulov, Krivosúd-Bodovka, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Vysoká, Geraltov, Starina, Sačurov, Kolíňany, Nána, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka a Tomášovce.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.