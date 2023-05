Kandidáti kňazstva sa budú učiť v Nitre, budovy v Bratislave obnovia

Bratislava 14. mája (TASR) - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (UK) a jej kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa budú rekonštruovať. Výučba sa preto na dva až tri roky presunie z hlavného mesta do Nitry. Pre TASR to potvrdili z UK.



"Po už realizovanej rekonštrukcii auly, jedálne, kaplnky a po výmene okien a obnove vonkajšej fasády na budove sa musí budova uzatvoriť, aby sa pristúpilo k rekonštrukcii ubytovacích priestorov, poprípade k tvorbe nových. Budú sa rekonštruovať kabinety katedier, učebne. Všetko je to nutne spojené s výmenou vnútorných inžinierskych sietí," uviedol pre TASR dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Jozef Jančovič. Plánuje sa tiež renovácia, poprípade presklenie kvadrumu vo vnútri budovy. Do štvorpodlažnej budovy sa nainštaluje výťah.



Na fakulte študujú a v kňazskom seminári bývajú kandidáti kňazstva, ktorí sa pripravujú na pôsobenie v Bratislavskej a Trnavskej arcidiecéze, ale aj laici a rehoľníci. "Denné štúdium sa presúva od septembra na pracovisko Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, v dôsledku čoho sa výrazne zmenší pedagogický zbor. Doktorandské štúdium, ale aj rozširujúce štúdium náboženskej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium pokračuje v Bratislave v náhradných priestoroch fakultnej knižnice, poprípade iných," spresnil Jančovič.



Rekonštrukcia v Bratislave má podľa slov Jančoviča trvať nasledujúce dva až tri roky. Financuje ju Bratislavská arcidiecéza ako vlastník budovy.