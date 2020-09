Kandidáti na členov RVR by mohli prejsť verejným vypočutím vo výbore

Bratislava 15. septembra (TASR) - Kandidáti na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mohli prejsť aj verejným vypočutím v Národnej rade (NR) SR. Navrhujú to predseda mediálneho výboru NRSR Kristián Čekovský a predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (obaja OĽANO) v novele zákona o vysielaní a retransmisii, ktorou sa mení aj zákon o telekomunikáciách.



"Vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť funkcie člena rady sa navrhuje podrobiť kandidátov na členov rady verejnému vypočutiu," uviedli predkladatelia s tým, že vypočutie by sa malo konať na príslušnom výbore NRSR pre kultúru a médiá.



Argumentujú tým, že verejné vypočutie predstavuje silný nástroj na zvýšenie úrovne výberového procesu. "Odpovede kandidáta na doplňujúce otázky členov výboru, môžu takisto prispieť k utvoreniu si komplexného obrazu o vhodnosti toho-ktorého kandidáta na funkciu člena rady," skonštatovali. Zároveň poslanci navrhujú, aby sa vypočúvanie vysielalo aj online na webe NRSR.



Predkladatelia podčiarkli dôležitosť úlohy členov RVR. Pripomenuli, že v zmysle zákona je poslaním RVR presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Dodali, že rada tiež dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov.