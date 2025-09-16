< sekcia Slovensko
Kandidáti na post člena Rady STVR sa môžu prihlásiť do 22. septembra
Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie člena Rady STVR.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie člena Rady STVR. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 22. septembra.
Vo výzve, ktorú rezort na svojom webe zverejnil v piatok (12. 9.), upozorňuje, že jednou z podmienok pre uchádzačov, ktorí musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, je aspoň 10-ročná preukázateľná prax v oblasti médií a audiovízie, ekonómie, práva alebo informačných technológií. Kandidáti majú tiež vypracovať koncepciu rozvoja verejnoprávneho vysielateľa s dôrazom na zabezpečenie mediálnych výstupov verejnej služby vo formáte jednej strany A4. „Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí ministerka kultúry,“ upozornil rezort.
Uchádzači, spĺňajúci všetky predpoklady, dostanú pozvanie na výberové konanie, ktoré sa má uskutočniť 7. októbra.
Rada STVR funguje v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Krošlák bol jedným zo štyroch členov rady menovaných ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS).
Podpredseda rady Lukáš Machala minulý týždeň na Výbore Národnej rady SR pre kultúru a médiá avizoval, že voľbu nového predsedu rady uskutočnia až po personálnom doplnení orgánu dohľadu STVR.
