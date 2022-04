Kandidáti nemôžu prijať dary od štátu ani viacerých inštitúcií

Bratislava 16. apríla (TASR) - Kandidát v jesenných spojených komunálnych a krajských voľbách môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od fyzickej osoby s trvalým pobytom na území SR, od právnickej osoby so sídlom na Slovensku alebo od politickej strany registrovanej v SR. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Kandidát ani politická strana, ktoré budú viesť pred jesennými voľbami kampaň, nemôžu prijať dar od viacerých inštitúcií. Dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň nemôžu dostať od štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, takisto ani od právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, či od právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát.



Dary nemôžu prijímať ani od občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom, verejnoprávnej inštitúcie ani od európskej politickej strany a európskej politickej nadácie. Kandidát má povinnosť viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení.



Ministerstvo vnútra informuje na webe o ďalších detailoch týkajúcich sa vedenia volebnej kampane. Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Status zobrazovaný za odplatu, teda sponzorovaný príspevok, je podľa MV volebnou kampaňou. "Kandidát musí zabezpečiť, aby sa tento sponzorovaný príspevok počas moratória už nezobrazoval," uvádza sa na webe MV.



Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb. Termín jesenných volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zatiaľ nie je známy. Podľa zákonných lehôt by sa mali konať 29. októbra. Termín vyhlasuje predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). MV už predložilo návrh novely, ktorým by sa mali upraviť lehoty tak, aby sa voľby mohli konať skôr a nepripadali by na obdobie pred Dušičkami.