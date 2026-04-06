Kandidáti v samosprávnych voľbách majú na kampaň finančné limity
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Nezávislí kandidáti, ktorí sa uchádzajú o funkciu primátora mesta či starostu obce alebo šéfa vyššieho územného celku (VÚC), majú určené limity na financie, ktoré môžu minúť na kampaň. Ich výška sa líši. Najviac môžu minúť kandidáti na primátora Bratislavy a Košíc a na predsedu samosprávneho kraja. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z Ministerstva vnútra (MV) SR.
Kandidát na funkciu predsedu VÚC a na post primátora Bratislavy a Košíc môže na svoju kampaň minúť maximálne 250.000 eur. Finančný limit pre kandidátov na primátora či starostu sa odvíja od počtu obyvateľov. Limity sú od 2000 eur do 100.000 eur. Sumy sú vrátane DPH. Financovanie kampane určuje zákon o volebnej kampani.
Nezávislí kandidáti na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, respektíve mestského alebo miestneho zastupiteľstva, nemajú limit nákladov na kampaň. Politická strana môže na volebnú kampaň do jesenných spojených samosprávnych volieb minúť najviac 1,5 milióna eur.
„Zákon neustanovuje čas, odkedy môže kandidujúci subjekt uhrádzať náklady, ale obdobie, od ktorého sa vynaložené náklady započítavajú do limitu. Toto obdobie sa začína 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb,“ uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
