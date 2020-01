SaS vyzýva na vyriešenie prímestskej dopravy v Banskej Bystrici

Bratislava 25. januára (TASR) – Kandidáti za stranu SaS vyzývajú spoločnosť MH Manažment, ministra hospodárstva Petra Žigu a predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby vyriešili situáciu okolo prímestskej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Povedali to v sobotu na tlačovom brífingu.



Štát podľa podpredsedu Občianskej konzervatívnej strany Juraja Petroviča vlastní 37-percentný podiel v spoločnosti SAD Zvolen prostredníctvom spoločnosti MH Manažment.



"V tejto situácii by mal štát zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a tlačiť na valné zhromaždenie predstavenstva SAD Zvolen, aby podpísala dodatky, ktoré navrhoval BBSK a jej župan Ján Lunter," uviedol Petrovič. Následne by sa mal uskutočniť štandardný transparentný tender na výber dodávateľov, podotkol Petrovič.



Poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál si myslí, že v tejto veci "treba konať a urobiť všetko, čo je v našich silách". Starostka bratislavskej mestskej časti Zuzana Aufrichtová (SaS), Dostál aj Petrovič spoločne vyzývajú Žigu, aby v tejto veci konal a obrátil sa na vedenie MH Manažmentu. Spoločne odovzdali svoje výzvy aj na úrade vlády, ministerstve hospodárstva a MH Manažmentu.



Vedenie BBSK a SAD Zvolen sa v piatok nedohodli na riešení dlhodobého sporu s vedením samosprávneho kraja o financovaní prímestských spojov. Znamená to, že od soboty až do odvolania nebude premávať drvivá väčšina prímestských liniek v kraji.



Predseda BBSK preto vyzval v sobotu premiéra Petra Pellegriniho, aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach, ktoré by viedli k vyriešeniu.



Predseda vlády v sobotnej reakcii vyzval Jána a Ondreja Lunterovcov ako vedúcich predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja, aby počas víkendu našli riešenie, ktoré umožní ľuďom opäť cestovať prímestskou dopravou. Zároveň ich vyzval, aby sa k situácii postavili zodpovedne.



Prímestskú dopravu v meste Zvolen bude v prípade, že autobusy SAD Zvolen nebudú v najbližších hodinách opätovne premávať, od pondelka zabezpečovať náhradný dopravca.