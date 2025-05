Kandidátka Flašíková: STVR je v bode nula, ktorý znamená šancu

Bratislava 12. mája (TASR) - STRV sa nachádza v bode nula, ktorý však neznamená prázdno, ale možnosť formovať nový začiatok - technický, hodnotový, kultúrny a personálny. Na začiatku svojho projektu riadenia a rozvoja STVR to uvádza kandidátka na generálnu riaditeľku (GR) Martina Flašíková.



„Potrebujeme STVR, ktorá bude profesionálna, dôveryhodná a efektívna,“ uvádza súčasná riaditeľka televíznej sekcie STVR, ktorá verí, že modernizácia STVR môže pozdvihnúť celú audiovizuálnu scénu na Slovensku.



V projekte riadenia zdôrazňuje zámer zásadnej zmeny organizačnej štruktúry, ktorá by zvýšila rozhodovaciu právomoc stredného manažmentu a delegovala rozhodnutia na nižšie úrovne, a zabezpečiť ich priebežnú koordináciu a kontrolu. Zásadným opatrením má byť zavedenie systému producentských centier, so svojou zodpovednosťou za projekt od vývoja až po vysielanie.



V oblasti televízneho vysielania ráta so súčasnými štyrmi programovými službami, zároveň upozorňuje na možnú zmenu v prípade programu Šport. „V prípade, že dlhodobé udržanie plnohodnotného športového kanálu bude finančne alebo personálne limitované, je potrebné flexibilne uvažovať o modeli, kde sa športový obsah bude strategicky rozkladať naprieč inými kanálmi STVR,“ upozorňuje. Chce však o konečnom rozhodnutí iniciovať širokú verejnú diskusiu.



Z Jednotky má ambíciu urobiť jednotku na trhu, program pre široké spektrum divákov by mal podľa nej dominovať z pohľadu programovej kvality, dôveryhodnosti a originality obsahu. Programová štruktúra Dvojky by prostredníctvom dokumentárnych, kultúrnych a edukačných formátov podľa Flašíkovej mala ponúknuť divákovi jasnú alternatívu ku komerčným staniciam. Vo svojej prezentácii pochválila súčasný koncept Dvojky, vníma však absenciu promo podpory tohto okruhu.



Zamerať sa chce aj na rozvoj programu pre detského diváka, jednak samostatnou sekciou na online platforme STVR, ale aj novým seriálom pre deti a rodičov. „Mojím osobným záväzkom bude už v prvom roku mandátu takýto seriál priniesť do vysielania,“ zdôrazňuje v projekte.



Zvýrazňuje význam spravodajského programu :24 a jeho kontinuálneho rozvoja. Medzi úlohy zaraďuje neustále dobudovávanie siete zahraničných spravodajcov, nové interaktívne formáty i posilnenie vstupu redaktorov z mimobratislavských redakcií netvoriacich len regionálne spravodajstvo.



V prípade Slovenského rozhlasu chce precizovať identitu a cieľovú skupinu poslucháčov každého zo súčasných programov a priniesť i nové formáty do vysielania, ako napríklad spoločenské debaty či ranné série s expertmi. Vo svojom projekte uvádza aj merateľné ukazovatele, ktoré sa týkajú rozhlasu - nárast dennej počúvanosti o minimálne desať percent do dvoch rokov, zníženie vekového priemeru poslucháča Rádia Slovensko na 50 rokov či minimálne dva nové formáty každého okruhu v rámci roka.



Flašíková sa v súvislosti so spravodajstvom v projekte venuje aj zámeru, ktorý smeruje aj k funkčnému prepojeniu STVR s TASR. „Spoločná platforma pre spravodajstvo - národné spravodajské centrum - by mohla výrazne posilniť informačné pokrytie, umožniť efektívne zdieľanie obsahu, technológií a ľudských kapacít,“ upozorňuje s tým, že v prípade zvolenia bude nad možnosťou takéhoto prepojenia bezodkladne aktívne pracovať.



Kandidátka na post šéfky telerozhlasu zvýrazňuje vo svojom projekte rebranding digitálnych služieb STVR, zásadné dokončenie digitalizácie archívu STVR i vytvorenie profesionálnej majetkovej stratégie u STVR, postavenej „na dôkladnom audite, transparentnosti a efektívnom využívaní každého štvorcového metra“.



Za dôležité považuje takisto vytvorenie novej identity STVR, ktorá sa však netýka iba dokončenia loga, ale bude odrážať i hodnotové a obsahové nastavenie verejnoprávneho média.



V rámci nástrojov financovania STVR mieni zriadiť špecializovaný útvar pre grantové výzvy z eurofondov. Medzi efektívne modely financovania tvorby konkurencieschopných projektov zaraďuje aj koprodukciu, ale takú, ktorá bude mať reálny prínos pre slovenský audiovizuálny sektor. Ako príklad koprodukcie, ktorá túto možnosť nenaplnila, označila film Vlny.