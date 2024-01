Kandidátku PS do eurovolieb povedie Ľudovít Ódor

Bratislava 24. januára (TASR) - Kandidátnu listinu Progresívneho Slovenska (PS) do tohtoročných eurovolieb povedie expremiér Ľudovít Ódor. Informoval o tom líder hnutia Michal Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii.



"Neplánoval som tu byť, no v zásade sa mi ťažko pozerá z domu na to, ako táto vláda unáša celé Slovensko absolútne nesprávnym smerom," skonštatoval bývalý predseda vlády.



Šimečka si váži, že Ódor jeho ponuku prijal a stal sa súčasťou zápasu o budúcnosť Slovenska. Ďalšie mená kandidátky do eurovolieb plánuje oznámiť neskôr, na samostatnej tlačovej konferencii. "V tejto chvíli môžem potvrdiť, že jej súčasťou a na popredných miesto budú aj naši súčasní europoslanci, teda Martin Hojsík a Michal Wiezik," dodal Šimečka.



Ódor sa stane tiež súčasťou širšieho a dlhodobého politického projektu PS. Bude pôsobiť ako predseda správnej rady progresívneho inštitútu, kde sa bude podieľať na tvorbe programu PS.