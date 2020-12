Kandidátmi na policajného prezidenta sú P. Kovařík a Š. Hamran

Bratislava 9. decembra (TASR) - Kandidátmi na prezidenta Policajného zboru (PZ) sú dočasný šéf polície Peter Kovařík a veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefan Hamran. Do výberového konania sa celkovo prihlásili štyria uchádzači, dvaja však nesplnili podmienky. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



Výberová komisia na prvom zasadnutí otvorila obálky s prihláškami, zvolila si predsedu a schválila rokovací poriadok s podrobnosťami o spôsobe hodnotenia uchádzačov a o spôsobe rozhodovania. „Tento dokument ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle, rovnako ako životopisy postupujúcich uchádzačov, ktorí budú čoskoro pozvaní na pohovory,“ priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



V komisii má okrem polície a ministerstva vnútra zastúpenie aj Generálna prokuratúra SR, Akadémia PZ v Bratislave, Odborový zväz polície a Úrad inšpekčnej služby.



Uchádzači mali splniť viacero podmienok vyplývajúcich zo zákona o štátnej službe, napríklad minimálnu desaťročnú prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Predložiť mali aj vlastnú koncepciu rozvoja a riadenia polície.



V ďalšej fáze výberového konania bude sedemčlenná komisia na pohovoroch hodnotiť riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie zručnosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru. Zápisnicu o priebehu výberového konania a odporúčaniami predloží následne komisia ministrovi vnútra.



Minister podľa zákona do 15 dní predloží parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť svoju voľbu. Následne výbor odporučí, koho menovať do funkcie. "Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové konanie zopakovať," vysvetlila Túrosová.



Ako vyzdvihlo ministerstvo, výberové konanie pred komisiou namiesto priameho menovania už minister vnútra zaviedol aj pre ostatné riadiace pozície v polícii. Od novembra 2020 je účinné nové interné nariadenie, na základe ktorého sa napríklad výbery na tzv. vyššie riadiace funkcie zverejňujú aj na webe MV SR.



„Takýmto spôsobom chceme dosiahnuť, aby vedomosti, zručnosti, schopnosti mali za každých okolností prednosť pred protekciou či ostrými lakťami,“ povedal Mikulec. Doplnil, že nové pravidlá voľby a menovania prezidenta PZ predstaví na budúci rok v rámci novely zákona o štátnej službe.



Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odstúpení Milana Lučanského. Od septembra PZ dočasne vedie Peter Kovařík.