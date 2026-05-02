Kandidátne listiny treba podať najneskôr 60 dní pred voľbami
Za poslanca obecného zastupiteľstva a krajského zastupiteľstva môžu kandidovať občania, ktorí majú najneskôr v deň volieb 18 rokov.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Kandidátne listiny do októbrových spojených samosprávnych volieb treba podať najneskôr 60 dní pred ich konaním. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Voľby poslancov zastupiteľstiev, starostov, primátorov a šéfov vyšších územných celkov (VÚC) sa budú konať 24. októbra. Kandidátky môže podať politická strana, respektíve koalícia a tiež aj nezávislí kandidáti. Tí musia pre svoju kandidatúru získať podpisy od občanov.
„Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb,“ hovorí zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil.
Za poslanca obecného zastupiteľstva a krajského zastupiteľstva môžu kandidovať občania, ktorí majú najneskôr v deň volieb 18 rokov. Kandidáti na starostu obce, respektíve primátora mesta, a šéfa samosprávneho kraja musia mať 25 rokov. Kandidáti musia mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandidujú, pri voľbách do vyšších územných celkov musia mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do ich volebného obvodu.
Nezávislí kandidáti musia odovzdať podpisy od občanov, ktorí ich kandidatúru podporujú. Minimálny počet podpisov sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Tieto minimálne počty platia aj pre nezávislých kandidátov na poslancov miestnych zastupiteľstiev v Bratislave a Košiciach.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
