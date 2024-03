Kandidátnu listinu pre voľby do EP podalo 24 strán a jedna koalícia

Zoznam politických subjektov, ktoré podali kandidátnu listinu (zdroj: MV SR)



Alternatíva pre Slovensko Demokrati HLAS - sociálna demokracia Komunistická strana Slovenska Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Kresťanská únia Kresťanskodemokratické hnutie Magyar Szövetség - Maďarská aliancia MySlovensko Pirátska strana - Slovensko Progresívne Slovensko REPUBLIKA SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Sloboda a Solidarita Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku Slovenská národná strana SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (koalícia) Slovenský PATRIOT SMER - sociálna demokracia Socialisti.sk Spájame Občanov Slovenska - SOSK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA Volt Slovensko ZDRAVÝ ROZUM

Bratislava 11. marca (TASR)- Kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 24 politických strán a jedna koalícia. Na kandidátnych listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.Priblížil, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátky najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje tie, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.Ministerstvo dodalo, že bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany a koalície. Ozrejmilo, že registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.