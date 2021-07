Návrh kandidáta na rektora STU bol doručený ministerstvu školstva

Bratislava 7. júla (TASR) - Návrh kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave doručili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v utorok 6. júla. TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. "Návrhom sa zaoberá príslušná odborná sekcia," uviedli z ministerstva školstva.



Akademický senát (AS) STU v Bratislave zvolil 28. júna počas jeho zasadnutia kandidáta na rektora. Ide o doterajšieho prorektora Olivera Moravčíka, ktorý je poverený funkciou rektora.



Rektora vymenúva na návrh AS verejnej vysokej školy prezident SR. Návrh predkladá prezidentovi minister školstva, ktorému ho doručí AS do 15 dní od prijatia rozhodnutia.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala dekrét o odvolaní rektorovi Miroslavovi Fikarovi 22. apríla. AS STU schválil návrh na odvolanie Fikara z funkcie rektora na svojom zasadnutí 26. októbra 2020. Univerzitu viedol od 1. marca 2019.