Kandidátom na šéfa GP je aj Ján Šanta

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ďalším kandidátom na post generálneho prokurátora je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, do funkcie ho nominoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO). Okrem Šantu je už známym kandidátom aj Jozef Čentéš. Návrhy na kandidátov na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR možno podávať do piatka (9. 10.).



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v súvislosti s tým povedal, že v koalícii nie je dohoda na kandidátovi na GP a poslanci za OĽANO sú v konaniach slobodní. "Poslanec nášho klubu sa zrejme domnieva, že Šanta by bol dobrým kandidátom a aj dobrým generálnym prokurátorom. Možno prídu aj iné návrhy z poslaneckého klubu," poznamenal predseda vlády. Očakával však, že každá inštitúcia, ktorá môže navrhnúť kandidáta na GP, navrhne jedno kvalitné meno. Matovičovi sa zdá, že nastal "kartel nominujúcich" a vopred sa spoločne dohodli na jednom vopred vybratom kandidátovi.



Čentéš je prokurátorom GP, do funkcie ho navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, ako aj viaceré právnické fakulty. Parlament má voliť šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Ešte predtým má uchádzačov vypočuť ústavnoprávny výbor.