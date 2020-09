Kandidátom Rady prokurátorov na generálneho prokurátora je J. Čentéš

Bratislava 30. septembra (TASR) - Kandidátom Rady prokurátorov SR na funkciu generálneho prokurátora sa stal Jozef Čentéš. Rada ho vybrala väčšinovo zo štyroch prokurátorov. Poslanci Národnej rady SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra.



Rada vyberala jedného kandidáta zo štyroch uchádzačov - prokurátora Generálnej prokuratúry SR Čentéša, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) SR Tomáša Honza, prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislava Remetu a prokurátora ÚŠP Jána Šantu.



Funkcia generálneho prokurátora sa uvoľnila po odchode Jaromíra Čižnára. Sedemročné funkčné obdobie sa mu skončilo 17. júla, ale jeho nástupcu parlament zatiaľ nezvolil. Čižnár mohol presluhovať do vymenovania nového generálneho prokurátora, ale požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. Skončil k 10. augustu. Až do zloženia sľubu vedie generálnu prokuratúru prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.



Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.