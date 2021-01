Kandidátom Rady prokurátorov SR na špeciálneho prokurátora je P. Kysel

Žilina 4. januára (TASR) – Kandidátom Rady prokurátorov SR na funkciu špeciálneho prokurátora je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel. Na mimoriadnom zasadnutí v Žiline o tom v pondelok rozhodli členovia Rady prokurátorov SR.



"Celkovo sme vyhodnotili jeho prezentáciu ako lepšiu. Ale bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, lebo ide v obidvoch prípadoch o veľmi kvalitných kandidátov. Keby sme mohli navrhnúť viacerých, navrhli by sme obidvoch," povedal predseda Rady prokurátorov SR Juraj Purgat. Druhým uchádzačom bol prokurátor ÚŠP Ján Šanta.







Kandidáta rady prokurátorov podľa Purgata favorizuje, že je veľmi kvalitný prokurátor. "Ovláda agendu špeciálnej prokuratúry, je morálne bezúhonný, pozná problematiku Úradu špeciálnej prokuratúry. Predostrel celú škálu problémov, ktoré tam sú, aj s návrhmi ich riešení," doplnil Purgat.



Kysel vníma, že dôvera spoločnosti vo vzťahu k prokuratúre je istým spôsobom naštrbená. "Spôsob komunikácie s verejnosťou sa určite musí zmeniť. Je to otázka nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry, ale určite pre celú prokuratúru ako takú. Myslím si, že nový generálny prokurátor jasne načrtol líniu, že je potrebné verejnosť informovať o podstatných záležitostiach, ktoré sa týkajú rozhodovania. Na druhej strane musíme rešpektovať právny stav, ktorý je. Nie je možné poskytovať informácie o prebiehajúcom trestnom konaní a hodnotiť dôkazy. Musíme však hľadať spôsob, aby sme vedeli odkomunikovať rozhodnutia, ktoré prokuratúra robí," povedal kandidát Rady prokurátorov na špeciálneho prokurátora.



Nominácie na kandidátov sa môžu podávať do 8. januára. Šéfa ÚŠP majú poslanci voliť na schôdzi, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. januára. Okrem Petra Kysela bude kandidovať aj obhajca a exminister vnútra a spravodlivosti Daniel Lipšic. Toho navrhol koncom decembra dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Kandidáti budú musieť prejsť verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore.



Kandidátov môžu navrhovať poslanci Národnej rady (NR) SR, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV). Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.