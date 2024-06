Kandidátom SR na člena Európskej komisie je M. Šefčovič

Bratislava 26. júna (TASR) - Kandidátom Slovenskej republiky na člena Európskej komisie (EK) na funkčné obdobie 2024 až 2029 je Maroš Šefčovič. Nomináciu v stredu schválila vláda.



Šefčovič by mohol začať svoj štvrtý plný mandát v exekutíve Európskej únie (EÚ). V poslednom období bol zodpovedný za implementáciu Európskej zelenej dohody, viedol pobrexitové rokovania so Spojeným kráľovstvom a doťahoval rokovania o nových asociačných zmluvách s Andorrou, Islandom, Lichtenštajnskom, Monakom, Nórskom, San Marínom a Švajčiarskom. Bol tiež podpredsedom Energetickej platformy EÚ, ktorá zaisťuje spoločné nákupy zemného plynu, a jeho meno sa spája aj s Európskou alianciou pre batérie.



Prezident SR Peter Pellegrini minulý týždeň pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady v Bruseli uviedol, že Slovensko sa pokúsi vyrokovať pre Šefčoviča silné portfólio v budúcej EK. Podľa Pellegriniho ide o jedného z najskúsenejších a najdlhšie slúžiacich členov exekutívy EÚ, pričom uviedol, že by sa chcel pre neho pokúsiť zachovať funkciu podpredsedu EK.



Šefčovič po minulotýždňovom zasadnutí Európskej rady poukázal na to, že proces nominácií do budúcej EK sa teraz len začína a zdôraznil, že hlavné slovo týkajúce sa rozdeľovania portfólií v budúcej exekutíve EÚ bude mať nový šéf alebo šéfka eurokomisie a následne Európsky parlament.



Vo štvrtok (27. 6.) sa v Bruseli opäť začne dvojdňové zasadnutie Európskej rady, na ktorom by mali lídri EÚ definitívne rozhodnúť o tom, kto bude šéfovať inštitúciám Európskej únie nasledujúcich päť rokov. Slovensko bude na ňom zastupovať prezident Peter Pellegrini.