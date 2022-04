Kandidátom strany SaS na primátora Martina je Michal Uherčík

Martin 5. apríla (TASR) – Kandidátom strany SaS na primátora Martina je poslanec miestneho mestského zastupiteľstva (MsZ) Michal Uherčík. Na tlačovej konferencii v Martine o tom v utorok informoval predseda SaS Richard Sulík.



Mesto Martin je podľa Sulíka najväčším mestom, v ktorom postaví kandidáta v komunálnych voľbách. "Uherčík je zakladajúcim členom SaS. Bol pracovitý člen, ktorý veľa nerozprával, ale dalo sa na neho vždy spoľahnúť. Myslím si, že je najvhodnejším kandidátom pre mesto Martin. Toto je prvýkrát za 12 rokov, keď sa uchádza o nejakú významnú funkciu, a urobíme všetko pre to, aby bol vo voľbách úspešný. Kampaň bude stáť niekoľko desaťtisíc eur a všetky financie hradí SaS," povedal Sulík.



Uherčík uviedol, že sa uchádza o post primátora, pretože sa už nemôže pozerať, ako mesto chradne. "Potrebujeme naozaj zásadnú zmenu. A nie je ťažké zmeniť toto mesto, riešenia existujú. Program, ktorý predstavím, bude ambiciózny, ale reálny. Je 11 oblastí, ktoré postupne rozpracovávame. Je toho veľa, do čoho sa treba pustiť, ale treba prísť pripravený," skonštatoval.



Ako mestský poslanec Uherčík očakával, že bude postačujúce prichádzať s nápadmi a inšpiráciami. "Že budeme o nápadoch a riešeniach konštruktívne diskutovať a budeme hľadať riešenia pre ľudí. Napriek enormnej snahe sa to nedarí. V MsZ namiesto hľadania dobrých riešení pre občanov Martina sa utápame v malosti a osobných záujmoch. A mesto upadá. Urobím všetko pre to, aby sa Martin zasa stal mestom, o ktorom sa píše v pozitívnom duchu, a aby sme mohli byť na Martin hrdí," zdôraznil.