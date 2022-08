Kandidátom v spojených voľbách dávame hlas krúžkovaním ich čísiel

Bratislava 30. augusta (TASR) - Kandidátom v spojených jesenných voľbách budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo.



V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.



Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.



Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.



Svojich regionálnych zástupcov môžeme voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné voliť inde ako v mieste trvalého bydliska.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidáti, ako aj politické strany, majú v utorok posledný deň na podanie kandidátok.