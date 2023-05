Kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov odporučí komisia

Bratislava 31. mája (TASR) - Kandidáti na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov absolvujú po novom verejné vypočutie pred hodnotiacou komisiou, ktorá dá potom odporúčanie vláde. Vyplýva to z návrh na určenie spôsobu výberu kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku, ktorý v stredu odobrila vláda.



"Cieľom predkladaného materiálu je jednotne a transparentne upraviť organizačné zabezpečenie a spôsob výberu kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku," uvádza sa v schválenom materiáli, ktorý predložil predseda vlády Ľudovít Ódor.



Súčasťou materiálu je aj spôsob zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov kandidátov, administratívna kontrola prihlásených kandidátov a zabezpečenie prípravného rokovania komisie i verejného vypočutia kandidátov. Výzva na prihlasovanie návrhov kandidátov by mala byť zverejnená už v stredu.



"Spúšťame proces transparentného výberového konania cez Úrad vlády SR. Aj takto vyzývam možných odborníkov, aby sa hlásili," povedal premiér po stredajšom rokovaní vlády. Podobné pozície majú byť podľa neho obsadzované prostredníctvom verejných výberových konaní a verejného vypočutia.



Hodnotiaca komisia by sa mala skladať z ôsmich členov. Jej predsedom bude šéf Najvyššieho kontrolného úradu SR, podpredsedom vedúci Úradu vlády SR. Zástupcov budú mať aj rezort financií, kancelária prezidenta, Úrad vládneho auditu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská komora audítorov a mimovládny sektor.