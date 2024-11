Kandidátov na Krištáľové krídlo je možné navrhovať do 17. novembra

Bratislava 14. novembra (TASR) - Krištáľové krídlo opäť hľadá výnimočné osobnosti Slovenska, ktoré precíznou prácou a prínosom posúvajú hranice vo svojich odboroch. Návrhy na nominácie 28. ročníka udeľovania cien môžu jednotlivci aj organizácie zasielať do 17. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Prestížne ocenenie udeľujú slovenským umelcom, vedcom, športovcom, podnikateľom a ďalším osobnostiam, ktoré prispievajú k rozvoju Slovenska a inšpirujú širokú verejnosť, v kategóriách hudba, populárna hudba, divadlo a audiovizuálne umenie, publicistika a literatúra, medicína a veda, šport, hospodárstvo, inovácie a startupy, výtvarné umenie a filantropia. "Okrem toho bude udelená aj mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin," pripomínajú organizátori.



Záštitu nad aktuálnym ročníkom podujatia prevzal prezident SR Peter Pellegrini. Novinkou je tiež zloženie poroty, ktorá pozostáva hneď z niekoľkých nových členov. "Nový porotca môže priniesť nový vietor do plachiet a vniesť svieže nápady do hodnotenia," komentoval príchod "nováčikov" vo funkcii porotcov Ján Bilinský, predseda Veľkej poroty tohtoročného Krištáľového krídla.



Porotu ocenenia tvoria výlučne popredné osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života, ktorí vlastnými skúsenosťami a odborným pohľadom zabezpečujú hodnotenie kandidátov a výber ocenených.



Novými členmi poroty sú v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie generálna riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Zuzana Ťapáková (predsedníčka poroty), v oblasti medicína a veda klinický výskumník Richard Imrich, v kategórii výtvarné umenie sochár, maliar a pedagóg Milan Lukáč. Poverený generálny riaditeľ STVR Igor Slanina je novým členom poroty v kategórii publicistika a literatúra spolu s Ľudmilou Lackovou, šéfredaktorkou týždenníka Plus 7 dní. Dirigent a riaditeľ opery SND Rastislav Štúr je novým členom poroty v oblasti hudba, v populárnej hudbe je to Roman Bomboš, poverený vedúci sekcie programových služieb Slovenského rozhlasu.



Nominačná kampaň vyvrcholí 17. novembra. V poradí 28. ročník Krištáľového krídla ocení laureátov v 11 kategóriách počas galavečera 15. marca 2025. Všetkých členov poroty si môžu záujemcovia pozrieť na webstránke podujatia.