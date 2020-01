Kandidatúry vo voľbách sa zatiaľ vzdali dvaja uchádzači

Bratislava 9. januára (TASR) - Kandidatúry vo februárových parlamentných voľbách sa zatiaľ vzdali dvaja uchádzači, obaja zo strany Slovenská liga. Jedného kandidáta strana odvolala. Ide o Mareka Beláka z ĽSNS. Vyplýva to z uznesení štátnej volebnej komisie. Kandidáti sa môžu vzdať svojej kandidatúry alebo môžu byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím sa volieb. Odstupovať teda môžu do 27. februára do 7.00 h.



Kandidatúry sa vzdali Renáta Knezović a Alexander Koreň (obaja Slovenská liga). Aktuálne sa tak o mandát poslanca v Národnej rade SR uchádza 2733 kandidátov. Počet kandidátov sa do volieb môže ešte zmeniť.



Okrem jednotlivých kandidátov môže strana do 27. februára vziať späť aj celú svoju kandidátnu listinu. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov, z toho 24 strán a hnutí a jedna koalícia, a to Progresívne Slovensko (PS)-Spolu.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.