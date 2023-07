Kandidujúce strany môžu do 21.8. delegovať členov do volebných komisií

Bratislava 30. júla (TASR) - Politické subjekty kandidujúce v septembrových parlamentných voľbách môžu do 21. augusta delegovať členov do volebných komisií. Delegovať môžu jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií, i do komisií pre voľbu poštou. Termín pripomenulo Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že kandidujúce strany cez zástupcov v komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom.



Oznámenie o delegovaní do okrskovej volebnej komisie sa doručuje starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti, v prípade okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.



MV dodalo, že pre parlamentné voľby bude vytvorených 5996 okrskových volebných komisií, ktoré budú zabezpečovať správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov. Fungovať bude aj 49 okresných volebných komisií. Počet osobitných volebných okrskov pre voľbu poštou bude známy 10. augusta, deň po ukončení registrácie.



Rezort priblížil, že volebná komisia si na prvom zasadaní najneskôr do 8. septembra určí predsedu a podpredsedu žrebom. Náhradník nastúpi, ak niekomu zanikne členstvo odvolaním alebo vzdaním sa.



Okrsková aj okresná volebná komisia musia mať najmenej päť členov, ak sa počet zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta. Okrsková volebná komisia pre voľbu poštou musí mať najmenej deväť členov. V prípade zníženia počtu bez náhradníka vymenúva jej členov predseda štátnej komisie pre voľby. Každá okrsková a okresná volebná komisia má tiež zapisovateľa.



Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu 62,20 eura, predseda komisie 80,86 eura a zapisovateľ 77,75 eura.



Rezort zdôraznil, že členovia komisií nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Musia zachovávať nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov, čomu prispôsobia aj svoje konanie a oblečenie.