Kanovská: Dištančné vzdelávanie nie je dôvodom pre rušenie maturít

Bratislava 13. marca (TASR) - Dištančné vzdelávanie nie je dôvodom na to, aby sa rušili maturitné či záverečné skúšky. Pre TASR to uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Považuje za správne, že sa maturitná skúška uskutoční štandardným spôsobom, podobne ako tomu bolo pred pandémiou.



"Akékoľvek neštandardné riešenia v podobe administratívnych priemerov známok sú ďalej neudržateľné. Vidíme to napríklad na okolitých krajinách, kde aj počas dvoch uplynulých rokov žiaci riadne maturovali, respektíve dochádzalo iba k čiastočným modifikáciám maturitnej skúšky vzhľadom na pandemické opatrenia," priblížila riaditeľka NÚCEM.



"Pozerám sa na to tak, že maturanti dostanú príležitosť preukázať, čo sa naučili počas štúdia, ktoré prebiehalo aj dištančnou formou," povedala. Za férové v tejto situácii považuje to, že počas ústnej a najmä praktickej maturitnej skúšky budú môcť učitelia zohľadniť okolnosti dištančného a prezenčného vzdelávania na ich škole.



Určite bude pre maturantov podľa slov Kanovskej prínosom, keď ich objektívne hodnotenie písomných skúšok vo forme percentilu budú akceptovať aj zahraničné univerzity, v čom mali napríklad minuloroční maturanti nevýhodu, keďže sa nevedeli preukázať percentilovou a percentuálnou úspešnosťou. "V prípade odbornej maturity budú mať zamestnávatelia prehľad o tom, akými zručnosťami ich budúci zamestnanci fakticky disponujú a na akej úrovni. Pričom títo zamestnávatelia budú v mnohých prípadoch aj členmi maturitných skúšobných komisií," uzavrela Kanovská.



Maturity 2022 sa uskutočnia, otázky na ústnu maturitu upravujú školy vzhľadom na dištančnú výučbu. Časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet. Maturitná skúška pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca.



Kanovská potvrdila, že maturanti budú budúci týždeň písať testy pripravené pre Maturitu 2020, ktorá sa z dôvodu pandémie neuskutočnila.