Kapela Good Road predstavuje novú skladbu To čo hľadám

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenská kapela Good Road vydáva letnú novinku s názvom To čo hľadám. Singel vychádza v rámci štvrtého výročia vydania ich debutového albumu Multiverzum. TASR informovala speváčka skupiny Beáta Novotňáková.



"Text piesne zavedie poslucháča na pláž plnú slnka a smiechu, kde sa miešajú pocity radosti a nádeje. Hlavnou témou je hľadanie šťastných prístavov v našom živote, teda miest, kde sa môžeme cítiť v bezpečí a spokojní. Pieseň začína obrazom vzdialeného brehu, ktorý predstavuje cieľ, ku ktorému smerujeme, aj keď sa zdá byť niekedy nedosiahnuteľný," dodáva speváčka.







Novinkou si kapela pripomína aj to, že už štyri roky zdieľa hudobnú cestu s fanúšikmi. Vydanie debutového albumu Multiverzum v roku 2020 bol len začiatok. Od tej doby prešli členovia kapely dlhú cestu a stále sú verní pôvodnej vízii, teda prinášať hudbu, ktorá spája ľudí, ktorá im pomáha prekonať ťažké chvíle v živote a zároveň vytvára nezabudnuteľné zážitky. V auguste chcú k piesni zrealizovať aj videoklip.



To čo hľadám je aj symbol cesty, na ktorú sa vydali pred štyrmi rokmi a zároveň je to aj pozvánka pre všetkých, ktorí sa chcú pridať. Zároveň je to aj malá ochutnávka z pripravovaného nového albumu.



Skupina sa dostala do povedomia v roku 2022, keď v autorskej súťaži Košický zlatý poklad získala tretie miesto za pieseň Život zmysel má autora Jozefa Novotňáka.