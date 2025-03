Kapela Lomnické Čhave a Čekovský vydávajú album Čeky Čhave Čhavorenge

Bratislava 30. marca (TASR) - Čeky Čhave Čhavorenge je názov v poradí tretieho albumu rómskej kapely Lomnické Čhave a Mariána Čekovského. Je to album, kde si poslucháč nájde detské riekanky v slovenskom a v rómskom jazyku, určené pre deti od šiestich rokov. Ide o rodinné CD, ktoré je predurčené na počúvanie pre deti a ich rodičov. TASR informoval PR manažér Tomáš Slebodník.



Zámerom projektu je dlhodobá spolupráca a inklúzia rómskych muzikantov z kapely Lomnické čháve a Mariána Čekovského, významného muzikanta a inštrumentalistu slovenskej hudobnej scény. Texty sú detsky edukatívne, majú napomôcť hlavne deťom z rómskej komunity k zdokonaleniu sa v slovenskom jazyku. Čekovský našiel správny drive, čo prezentuje viacero hudobných štýlov a skvelá hudba i rôzne tempo detských riekaniek. Melódie jednotlivých skladieb sú mimoriadne chytľavé a deti si ich texty aj hudbu osvoja veľmi rýchlo. Album obsahuje desať skladieb, texty v slovenskom jazyku naspieval Čekovský a texty v rómskom jazyku naspievali chlapci z kapely Lomnické čháve. Nosič obsahuje papierový booklet, kde sú texty jednotlivých skladieb v rómskom aj slovenskom jazyku. Každá pieseň má pri texte aj kreslený piktogram, ktorý vystihuje obrazovo názov tej-ktorej skladby.



Návrh obalu pre tento album nakreslil známy košický karikaturista Rado Repický, graficky ho spracovala Tamara Kovaľová. Nahrávanie piesní sa realizovalo v košickom štúdiu Fuga.



Podobné spojenie muzikantov, ako aj zhudobnené rómsko-slovenské riekanky zatiaľ na Slovensku neboli vydané žiadnym interpretom. Kapela Lomnické čháve chce časť svojej tvorby vrátiť deťom do rómskej komunity, z ktorej hudobníci pochádzajú a v ktorej sami vychovávajú svoje deti. „Hudba spája komunity, národnosti aj celé národy v jeden celok. Hudba je reč, ktorej rozumieme všetci,“ hovorí manažér kapely a zástupca občianskeho združenia 500 so sídlom v Košiciach Slebodník, ktorý s kapelou spolupracuje od roku 2017.